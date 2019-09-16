محاضرات لسفير القراءة الدولي داني براسل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

تنظم كلية الدراسات العليا في التربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة هذا الأسبوع، بالشراكة مع برنامج القراءة المشتركة بالجامعة، والمكتبة الرئيسية، ودار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة سلسلة من المحاضرات العامة للمتحدث الدولي والكاتب والأستاذ الزائر للجامعة الدكتور داني براسل؛ كجزء من سلسلة المحاضرات التي تنظمها الكلية بعنوان "مصر تقرأ" للترويج للقراءة داخل وخارج مجتمع الجامعة.

تكمن مهمة براسل في تحفيز حب القراءة لدى الأفراد واستعادة البهجة في التعليم، ولهذا يستخدم الفكاهة والتقنيات التحفيزية لإلهام الجمهور في جميع أنحاء العالم لتحسين مهاراتهم وسلوكياتهم تجاه القراءة والكتابة وتركز محاضراته على سحر القراءة وتشجيع الطلاب وأولياء الأمور والأساتذة والمدرسين على تخصيص وقت للقراءة من خلال توفير كتب عالية الجودة مناسبة للقراء الشغوفين ذوي المشغوليات المتعددة، كما سيقوم باقتراح توصياته للكتب على الطلاب وأولياء الأمور والأساتذة والمدرسين، وأفضل السبل لقراءة المزيد من الكتب.

جدير بالذكر أن براسل قام خلال عمله بمساعدة العديد من المدارس والجامعات وأعضاء هيئات التدريس على تغيير الثقافة المؤسسية بحيث يرغب الطلاب في القراءة أكثر مما قد يطلب منهم، ويقرأون كل ما تقع عليه أيديهم.

ويتمتع براسل بخبرة طويلة بفضل تدريسه آلاف المعلمين الجدد كل عام بصفته مستشارا أكاديميا ببرنامج اعتماد المعلمين عبر الإنترنت بجامعة ولاية كاليفورنيا.

وأسس براسل عام 2003 "نادي كتاب ذا ليزي ريدرز"، وهو الموقع الأول على محرك بحث جوجل الذي يمتاز باقتراحات لطيفة لقراءة الكتب القصيرة، ويبلغ عدد مشتركيه 10 آلاف شخص، كما كان لبراسل برنامج إذاعي خاص به، وكان يقدم برنامجا تليفزيونيا امتد على مدار 5 مواسم باسم "الناس يحدثون فرقا"، والذي شاهده أكثر من 4 ملايين منزل في جنوب كاليفورنيا.