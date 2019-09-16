بريطانيا: سنعمل مع الشركاء الدوليين للرد على هجوم منشأتي نفط السعودية

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قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يوم الاثنين إن بريطانيا ستعمل مع شركائها الدوليين لتحديد ”الرد الأوسع نطاقا والأكثر فعالية“ على الهجمات التي تعرضت لها منشأتا شركة أرامكو السعودية مطلع الأسبوع.

وقال تحالف تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن إن الهجمات، التي عطلت أكثر من نصف إنتاج النفط السعودي ودمرت أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، شُنت بأسلحة إيرانية.

وأضاف راب في تغريدة على تويتر إنه تحدث مع نظرائه في السعودية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة يوم الاثنين.

وقال ”المملكة المتحدة تدين الهجوم على منشأتي أرامكو في السعودية. سنعمل مع الشركاء الدوليين على تحديد الرد الأوسع والأكثر فعالية“.