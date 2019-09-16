أكسل سبرينجر الألمانية للإعلام تجري تغييرات بعد استثمار كيه كيه آر بالشركة

قال رئيس شركة "أكسل سبرينجر" الألمانية العملاقة في مجال الإعلام إن تغييرات بعيدة المدى ستتم بالشركة بعدما أصبحت شركة "كيه كيه آر" الأمريكية للاستثمار المالي أحد كبار المساهمين فيها، بما في ذلك عملية تسريح محتملة للعمال.

وقال ماتياس دوبفنر لصحيفة تسود دويتشه تسايتونج في طبعتها الصادرة غدا الاثنين إننا "سوف نستثمر في المجال الذي ينجح فيه النمو الرقمي، إضافة إلى توظيف أو تدريب الموظفين،حيثما يكون ذلك ممكنا . سنقوم بإعادة الهيكلة حيث يوجد تراجع في المبيعات وسنقوم بشطب وظائف. ستكون هناك إعادة هيكلة".

وعلى الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل محددة، قال إن الشركة الإعلامية بشكل عام ستضيف بالفعل وظائف. وأضاف: " كنا نقوم باستمرار بإعادة هيكلة في السنوات الخمسة عشرة الماضية وقمنا بضبط التكاليف".

وقال دونبفنر إن الشركة في الماضي كانت محدودة بسبب ما يمكن أن تنفقه على إجراء تغييرات على نحو لأيؤثر على النتائج الفصلية.

وقال: "يمكننا الآن أن نفعل كل شئ يكون من المنطقي إجراؤه بشكل أسرع"، واصفا التغييرات بأنها خطوة كبيرة للشركة.

وفي الشهر الماضي، استحوذت شركة "كيه كيه آر" على حوالي 43 بالمئة من شركة "أكسل سبرينجر"، والتي تشمل وسائلها الإعلامية صحيفة الألمانية "بيلد" النصفية وصحيفة "داي فيلت" اليومية ومحطة "فيلت" التلفزيونية.