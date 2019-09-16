بارادو يتغلب على الصفاقسي في كأس الكونفيدرالية

حقق نادي بارادو الجزائري فوزا مهما على ضيفه النادي الصفاقسي التونسي وتغلب عليه 3 / 1، اليوم الأحد في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية).

وتقدم علاء الدين المرزوقي، للصفاقسي في الدقيقة الثالثة، وتعادل حمزة موالي لبارادو في الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني نجح الفريق الجزائري في احكام سيطرته على المباراة، واستطاع الوصول إلى مرمى أيمن دحمان، حارس الصفاقسي في مرتين، الأولى عن طريق عبد القادر غوراب في الدقيقة 61، ثم يسري بوزوك من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

وطرد حكم المباراة فابريسيو دوراتي، من الرأس الأخضر، البديل محمد علي الطرابلسي، لاعب الصفاقسي في الدقيقة 74، إثر تلقيه الانذار الثاني.

وتقام مباراة العودة بعد اسبوعين في مدينة صفاقس.