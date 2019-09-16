ضبط المتهمين بالسطو المسلح على شركة دفع إلكترونى والاستيلاء على نصف مليون جنيه

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، من ضبط المتهمين بالسطو المسلح على مكتب خاص بإحدى شركات الدفع الإلكترونى بالإسماعيلية والاستيلاء على قرابة نصف مليون جنيه.

تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية من أحد المواطنين بقيام ٣ مجهولين بالدخول إلى المكتب الخاص بالشركة الكائن بدائرة القسم ، وتهديده بسلاح أبيض وسرقة ( مبلغ مالى قدره "452 ألف جنيه" ، جهاز لاب توب ، عدد 3 هواتف محمولة ، شاشة كاميرات ، جهاز DVR ) وفروا هاربين .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومباحث الإسماعيلية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (6 عاطلين – "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة" - مقيمين بدوائر "قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية ، مركزى شرطة أبوصوير والقنطرة غرب).

وبتقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات بمحال إقامتهم والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل إختبائهم بها بمديريتى أمن (الإسماعيلية ، قنا) أسفرت عن ضبط خمسة منهم وبحوزتهم الآتى :

مبلغ مالي 219 ألف جنيه والمسروقات ( جهاز لاب توب ، شاشة ، كاميرات ، جهاز DVR ) . وبندقية خرطوش وطلقتين من ذات العيار و3 أسلحة بيضاء و

سيارة فان ودراجة نارية بدون لوحات معدنية وبمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب والذى قام بالتخطيط لإرتكابها نظراً لسابقة علمه بإحتفاظ العاملين بالمكتب الخاص بالشركة بمبالغ مالية كبيرة لكونه مقيم بذات المنطقة الكائن بها ذلك المكتب بإستخدام السيارة الفان المضبوطة ( قيادة وملك أحدهم ) والدراجة النارية (ملك وقيادة أحدهم ) وقيامهم بإقتسام المبلغ المستولى عليه فيما بينهم وتحصل المتهم الهارب على مبلغ 150 ألف جنيه . وأضاف المتهمين ب بتخلصهم من الهواتف المحمولة الثلاث المستولى عليها بإتلافها خشية تتبعهم وإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهما للنيابة لمباشرة التحقيق وتكثف الاجهزة الامنية جهودها لضبط المتهم الهارب وباقى المبلغ المالى.