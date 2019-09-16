وزير الشئون الإسلامية السعودي: مصر من أهم ركائز الأمن والاستقرار في العالم كله

أكد وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن مصر من أهم ركائز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بل في العالم كله من خلال مكانها الجغرافي ومكانتها الثقافية والتاريخية والإرث الكبير الذي تحمله ابتداءً من التاريخ الذي يضرب في أعماق الزمن.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر إقامته بالقاهرة اليوم /الاثنين/ مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في إطار زيارته الحالية لرئاسة وفد المملكة العربية السعودية في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية في دورته الثلاثين بعنوان "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية" بمشاركة أكثر من 50 دولة.

ونوّه آل الشيخ بعمق العلاقات التي تجمع السعودية ومصر عبر التاريخ والمواقف الراسخة والشراكة في مختلف المجالات لاسيما ما يتصل بخدمة الإسلام والمسلمين، قائلا "إن العلاقة بين المملكة ومصر تعيش أزهى عصورها بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأثنى على أعمال المؤتمر في دورته الحالية الذي يُعدّ خطوة كبيرة لتحقيق وتأصيل مبدأ العدالة والوطنية والتأكيد على الثوابت الشرعية، ومصلحة الأمة أجمع من خلال توحيد الكلمة وتوحيد الصف.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد مختار جمعة عن سعادته بلقاء الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مؤكدا أن مشاركته في أعمال المؤتمر إضافة كبيرة بما يحمله من رؤية ثاقبة واعية تجمع بين الماضي والحاضر.. مشيدا بإلمامه بالخطر المحدق الذي يداهم الأمة من أعدائها المتربصين بها وأدواتهم من الجماعات المتطرفة.