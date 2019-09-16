 الرئيس التنفيذي لشركة أتلانتيا الإيطالية للطرق يدرس عرضا بالتنحي عن منصبه - بوابة الشروق
الإثنين 16 سبتمبر 2019 10:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

الرئيس التنفيذي لشركة أتلانتيا الإيطالية للطرق يدرس عرضا بالتنحي عن منصبه

علم إيطاليا
علم إيطاليا
(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 9:30 م | آخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 9:30 م

ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس التنفيذي لشركة اتلانتيا إس.بي.إيه الإيطالية للطرق جيوفاني كاسيلوشي، يدرس عرضًا بالتنحي عن منصبه خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الشركة، بعد ظهور نتائج جديدة في التحقيق الدائر بشأن حادث انهيار جسر في مدينة جنوة العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها قولها إنه من المتوقع أن يبحث كاسيلوشي، الذي عمل في الشركة على مدار 18 عامًا وأشرف على تحويلها إلى واحدة من أكبر شركات تشغيل الطرق في العالم، مستقبله مع الشركة خلال الاجتماع المزمع غدا الثلاثاء.

وذكرت الشركة في بيان أن "مجلس الإدارة في روما سوف يناقش الاتصالات مع الرئيس التنفيذي للشركة".

وعلى صعيد منفصل، اجتمع مجلس إدارة شركة "إديسيوني إس أر إل" التي تسيطر على شركة اتلانتيا اليوم الاثنين للتباحث بشأن كيفية حماية أصول الشركة في ظل التحقيقات الجارية في حادث انهيار جسر موراندي العام الماضي، والذي راح ضحيته 43 شخصًا.

وقالت المصادر إن من بين القضايا المطروحة للنقاش دور الرئيس التنفيذي للشركة.

واعتقلت الشرطة الإيطالية في جنوة القبض على تسعة أشخاص كما ضبطت وثائق في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبكة الطريق السريعة التي تنفذها شركة أتلانتيا، منذ وقوع حادث انهيار الجسر العام الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك