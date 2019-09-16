الرئيس التنفيذي لشركة أتلانتيا الإيطالية للطرق يدرس عرضا بالتنحي عن منصبه

ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس التنفيذي لشركة اتلانتيا إس.بي.إيه الإيطالية للطرق جيوفاني كاسيلوشي، يدرس عرضًا بالتنحي عن منصبه خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الشركة، بعد ظهور نتائج جديدة في التحقيق الدائر بشأن حادث انهيار جسر في مدينة جنوة العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها قولها إنه من المتوقع أن يبحث كاسيلوشي، الذي عمل في الشركة على مدار 18 عامًا وأشرف على تحويلها إلى واحدة من أكبر شركات تشغيل الطرق في العالم، مستقبله مع الشركة خلال الاجتماع المزمع غدا الثلاثاء.

وذكرت الشركة في بيان أن "مجلس الإدارة في روما سوف يناقش الاتصالات مع الرئيس التنفيذي للشركة".

وعلى صعيد منفصل، اجتمع مجلس إدارة شركة "إديسيوني إس أر إل" التي تسيطر على شركة اتلانتيا اليوم الاثنين للتباحث بشأن كيفية حماية أصول الشركة في ظل التحقيقات الجارية في حادث انهيار جسر موراندي العام الماضي، والذي راح ضحيته 43 شخصًا.

وقالت المصادر إن من بين القضايا المطروحة للنقاش دور الرئيس التنفيذي للشركة.

واعتقلت الشرطة الإيطالية في جنوة القبض على تسعة أشخاص كما ضبطت وثائق في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبكة الطريق السريعة التي تنفذها شركة أتلانتيا، منذ وقوع حادث انهيار الجسر العام الماضي.