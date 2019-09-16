الحكومة الإيطالية ترجئ المهلة النهائية لإنقاذ «أليتاليا» إلى 15 أكتوبر

أرجأت الحكومة الإيطالية مجددا المهلة النهائية التي كانت محددة لإنقاذ شركة خطوطها الجوية السابقة "أليتاليا" التي قاربت على الإفلاس، وهو ما يمنح المشترون فترة حتى 15 أكتوبر المقبل لتقديم عرض ملزم.

وتقود شركة السكة الحديد الخاضعة لسيطرة الدولة، فيروفي ديلو ستاتو، الآن اتحاد شركات من المقرر أن يستحوذ على أليتاليا.ويضم اتحاد الشركات أيضا شركة الخطوط الجوية الأمريكية دلتا وأتلانتيا ومجموعة مطارات وطرق برية تسيطرعليها عائلة بينتون.

وقالت وزارة التنمية الاقتصادية في بيان إن فيروفي ستاتو كانت تنوي التقدم بعرض بحلول 15 سبتمبر الجاري ، لكن تم منحها شهرا آخر "لتمكين اتحاد الشركات لاعداد التفاصيل الخاصة بخطط الاستحواذ على شركة الخطوط الجوية".

يذكر أن أليتاليا، التي جرى خصخصتها عام 2008 وصارت تحت سيطرة إدارة حكومية في عام 2017 ، تواجه فعليا عملية إعادة تأميم حيث من المتوقع أن تستحوذ وزارة الاقتصاد الايطالية على حصة في شركة الطيران.

ولايزال هناك شكوك بشأن فرص نجاح أليتاليا. فمنذ عام 2002 لم تحقق الشركة أرباحا وفقدت باستمرار حصتها في الأسواق وتم دعمها مؤخرا بقروض حكومية بلغت قيمتها 900 مليون يورو (990 مليون دولار).