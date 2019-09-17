مدرب فالنسيا: سنحقق نتيجة جيدة أمام تشيلسي رغم موقفنا المتعثر

أكد المدير الفني لنادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم، ألبرت سيلاديس، أنه رغم صعوبة الظروف المحيطة بفريقه قبل مباراته أمام تشيلسي الإنجليزي خارج الديار في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء، سيسعى مع لاعبيه إلى تحقيق نتيجة جيدة.

وقال سيلاديس في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام التابعة لنادي بلنسية اليوم الاثنين: "أنا المدرب هنا وأنا المنوط باتخاذ القرار، على اللاعبين أن يتأقلموا مع المدرب، كما سأتقلم أنا معهم، لدي خبرة في الموقف الذي يمرون به، هو ليس موقفا مثاليا، ولكن لدي قناعة بأننا سنتقدم إلى الأمام".

وأوضح سيلاديس، الذي تولى قبل أيام قليلة المهمة الفنية لبلنسية خلفا للمدرب السابق مارسيلينو جارسيا تورال، أن الحالة المعنوية للاعبية جيدة رغم الخسارة الكبيرة (2 / 5) التي منوا بها أمام برشلونة مؤخرا في الدوري الإسباني "الليجا".

وتابع سيلاديس قائلا: "يوم الثلاثاء ستبدأ البطولة الأفضل في العالم على مستوى الأندية، وهذا بالطبع دافع كاف لكي يجعل الجميع يفكر في المباراة، جميع اللاعبين يريدون المشاركة".

واستطرد قائلا: "علينا جميعا أن ننظر إلى المستقبل، وأن نحاول البحث عن الأفضل للفريق والنادي وعن أفضل طريقة للتركيز على الحقيقة، ستأتي المباراة الأولى في دوري الأبطال وستليها مباراة أخرى في الليجا".