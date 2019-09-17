لبنان وإيطاليا تؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

أكدت إيطاليا ولبنان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بينهما.

جاءذلك خلال اتصال هاتفي هنأ فيه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي على تشكيله الحكومة الائتلافية الجديدة، بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء اللبناني.

وخلال المحادثة الهاتفية، أكد الجانبان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أشار الحريري إلى مساهمة إيطاليا في قوات الطوارئ الدولية في لبنان (يونيفيل)، مكررا تمسك لبنان بالقرار 1701، وهو القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي عام 2006، في أعقاب الحرب الإسرائيلية على لبنان، ويشدد على وقف الأعمال العدائية بين البلدين.

وكان كونتي قد أعلن في الرابع من سبتمبر الجاري عن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة عقب انهيار الائتلاف بين حزب حركة خمس نجوم والرابطة.