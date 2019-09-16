جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن الولايات المتحدة عازمة على دعم حلفائها، وذلك بعد الهجوم على منشآت نفط سعودية، إلا أنه لفت في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى نفط وغاز الشرق الأوسط.

وكتب على حسابه على موقع تويتر :"لأننا حققنا أداء جيدا للغاية في الطاقة على مدار الأعوام القليلة الماضية شكرا للسيد الرئيس!، فإننا أصبحنا مصدّرا صافيا للطاقة والمنتج الأول للطاقة في العالم".

وأضاف: "لا نحتاج إلى نفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الواقع لدينا عدد قليل جدا من الناقلات هناك، إلا أننا سنساعد حلفاءنا".

كان ترامب قد كتب في تغريدة سابقة: "تعرضت إمدادات النفط في المملكة العربية السعودية للاعتداء. وهناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني ... نحن على أهبة الاستعداد اعتمادا على التحقق، لكننا ننتظر أن نسمع من [المملكة العربية السعودية] بشأن من يعتقدون أنه سبب هذا الهجوم، وبأي شروط سوف نتحرك!".

ورغم إعلان الحوثيين المسؤولية عن الهجوم على السعودية، اتهم كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية إيران بأنها "وراء الهجوم".