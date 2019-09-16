«تعليم دمياط» يحصد 6 ميداليات في بطولة أفريقيا مع منتخب مصر في تونس

اكتسح الطالب محمد ياسر عمر، الطالب بمدرسة دمياط الإعدادية بنين، لاعب منتخب مصر للناشئين؛ منافسات السباحة بنين فئة الناشئين خلال البطولة الإفريقية، بتحقيق أغلب المراكز الأولى وحصوله على ٦ ميداليات مابين ذهبية وفضيه.

وأعرب السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن سعادته بهذا الفوز الكبير، مهنئًا السباح البطل محمد ياسر عمر، الطالب بمدرسة دمياط الإعدادية بنين، ولاعب منتخب مصر، لفوزه وحصوله على 6 ميداليات مابين ذهبيه وفضيه في بطوله أفريقيا للناشئين أول أمس والمقامة بدولة تونس.

كما هنأ "سويلم" الدكتورة، منال عوض، محافظ دمياط، لحصول تعليم دمياط على المراكز الأولى مقدمًا الشكر لرعايتها لأبنائها الطلاب الموهوبين علميًا، ورياضيًا في جميع المجالات.