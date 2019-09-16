إزالة 26 حالة تعد على الأراض الزراعية ونهر النيل بالمنيا

أزالت حملة أمنية بالمنيا، 21 حالة تعد على أراض زراعية، و5 حالات تعد على حرم نهر النيل.

تلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن حملة أمنية بالتعاون مع مديرية الزراعة، والوحدات المحلية بمراكز شمال، من تنفيذ إزالة 21 حالة تعد على الأراض الزراعية.

وبالتنسيق مع إدارة حماية النيل بالمنيا، برئاسة المهندس أيمن أنور، مدير عام إدارة حماية النيل بالمنيا، تمت إزالة عدد 5 حالات تعد على حرم نهر النيل.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.