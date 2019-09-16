ليتشي يسقط تورينو في عقر داره ويحقق الفوز الأول له بالدوري الإيطالي

حصد ليتشي أول ثلاث نقاط له في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بفوز ثمين للغاية 2 / 1 على مضيفه تورينو اليوم الاثنين في ختام مباريات المرحلة الثالثة من المسابقة.

وتقدم ليتشي إلى المركز الثامن عشر بعدما حقق اليوم الفوز الأول له في المسابقة فيما تجمد رصيد تورينو عند ست نقاط وتراجع للمركز السادس حيث مني بالهزيمة الأولى بعد انتصارين متتاليين.

وأنهى ليتشي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله المهاجم البرازيلي دييجو فارياس في الدقيقة 35 .

وفي الشوط الثاني ، سجل أندريا بيلوتي هدف التعادل لتورينو من ضربة جزاء في الدقيقة 58 لكن ليتشي انتزع الفوز بالهدف الذي سجله ماركو مانكوسو في الدقيقة 73 من متابعة جيدة للكرة الصاروخية التي سددها زميله ماركو كالديروني وتصدى لها الحارس.