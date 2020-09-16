أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجهود التي تبذلها الحكومة الحالية لتنفيذ المشروعات.

وقال «السيسي»، خلال افتتاحه لعدد من المنشآت التعليمية الجديدة، اليوم الأربعاء، «الحكومة بتتحرق معايا، وكل ما يعملوا حاجة أقول لا لسة»، مضيفًا: «هي بتتحرق ليه؟، عشان مصر متتحرقش، وعشان اللي ضمايرهم ضاعت ومش هاممهم 100 مليون مواطن».

وتابع حديثه، متسائلًا: «هتروحوا من ربنا فين لما تيضعوا 100 مليون؟»، على حد تعبيره؟

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من المنشآت التعليمية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.