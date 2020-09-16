إسرائيل تحطم رقمها القياسي للإصابات اليومية بكورونا بأكثر من 5500 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن العدد اليومي لإصابات فيروس كورونا سجل مستوى قياسيا جديدا مرتفعا تجاوز 5500 خلال آخر 24 ساعة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الوزارة أنه تم تسجيل 5523 حالة، وهو أعلى عدد يومي للإصابات يتم تسجيله في إسرائيل منذ ظهور الفيروس بها.

يأتي تسجيل هذا المستوى القياسي الجديد قبل يومين من دخول إسرائيل في ثاني إغلاق عام تفرضه في إطار مكافحة تفشي الفيروس، وذلك بالتزامن مع موسم العطلات اليهودية.

وكانت إسرائيل سارعت بفرض تدابير مشددة في شهر مارس الماضي، ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة. إلا أنها سارعت أيضا إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.

وسجلت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 9.2 مليون نسمة، إجمالا نحو 167 ألف إصابة بكورونا، وأكثر من 1140 حالة وفاة، ووصل عدد المتعافين إلى 122 ألفا.