إغلاق المدارس في مدينة إيطالية بعد اندلاع حريق في ميناء

اندلع حريق كبير في أجزاء من ميناء بمدينة أنكونا الإيطالية، اليوم الأربعاء، ولكن لم يسفر عن وقوع ضحايا، ولكن أجبر السلطات على إغلاق المدارس والجامعات ومطالبة المواطنين بعدم الخروج.

وأعلنت عمدة المدينة فاليريا مانشنيلي عن إجراءات وقائية لمدة يوم في منشور على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، كما أغلقت المتنزهات وأماكن ممارسة الرياضة.

وأضافت "وفقا للملاحظات الأولية، يبدو أنه لا يوجد مشاكل تتعلق بالتلوث، ولكننا نعتقد أنه من الأفضل أن نتوخى الحذر لحين صدور النتائج الأولية".

وكتبت إدارة الاطفاء في تغريدة أن الحريق اندلع نحو الساعة الثانية عشر ونصف صباحا بالتوقيت المحلي (2230 بتوقيت جرينتش) ودمر عدة مستودعات على مساحة أكثر من 20 ألف متر مربع.

وتعد مدينة أنكونا، التي يقطن بها نحو 100 ألف نسمة، عاصمة إقليم ماركي بوسط إيطاليا، ويعد الميناء محطة للسفن المتوجهة إلى اليونان وكرواتيا وألبانيا.