السراج يعلن استقالته من رئاسة حكومة الوفاق الليبية نهاية أكتوبر المقبل

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قال فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي في كلمة متلفزة: "أعلن للجميع رغبتى الصادقة تسليم مهامى فى موعد اقصاه آخر شهر أكتوبر المقبل".