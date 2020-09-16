 السراج يعلن استقالته من رئاسة حكومة الوفاق الليبية نهاية أكتوبر المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السراج يعلن استقالته من رئاسة حكومة الوفاق الليبية نهاية أكتوبر المقبل

فائز السراج
فائز السراج
طرابلس - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 10:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 10:29 م

قال فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي في كلمة متلفزة: "أعلن للجميع رغبتى الصادقة تسليم مهامى فى موعد اقصاه آخر شهر أكتوبر المقبل".


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