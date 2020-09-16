أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصه على عدم الإساءة لأحد، قائلًا: «أنا عمري ما أسأت لحد في كلامي».

وأضاف «السيسي»، خلال افتتاحه لعدد من المنشآت التعليمية الجديدة، اليوم الأربعاء، «من 100 سنة وأكثر، كانت ظروفنا الاقتصادية أفضل من الآن، ولم ننسى المساعدة والتعاون من أجل الخير والبناء».

وأوضح «ما يؤلمني أن أرى البعض الآن بعد تغير الصورة، بدل ما يمدوا يد التعاون والبناء لمصر، بيسعوا إلى هدمها، ويسخروا قنواتهم ويدفعوا فلوس لناس عشان يهدوا بلد فيها 100 مليون مواطن»، متسائلًا: «بقول للمصريين مش لحد تاني، هو ده رد الجميل اللي اتعمل خلال 100 سنة ماضية؟».

وتابع: «مصر كانت أياديها ونواياها طيبة تجاه الآخرين، يبقى ده رد فعلهم إنهم عايزين يهدونا؟»، مضيفًا: «بقول للمصريين أوعوا حد يهد بلدكم، ويقولكم كلام كذب وتشكيك».

واستكمل: «قسمًا بالله هذا الكلام يرقى للخيانة والتآمر، وهذا قسم أحاسب عليه أمام ربنا»، مضيفًا: «مش عايزين تساعدوا إحنا متشكرين، لكن ابعدوا عننا شركم».

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من المنشآت التعليمية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.