رئيس مجلس النواب الليبي يدعو الليبيين للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية في أكتوبر

دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الشعب الليبي للمشاركة في الانتخابات المجالس البلدية في شهر أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن دعوة صالح جاءت خلال لقاءه رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جمال عبد الشفيع، بعد دعوة وجهها المستشار عقيلة لرئيس اللجنة المركزية؛ ليقف على آخر استعدادات اللجنة المركزية.

ودعا صالح رئيس اللجنة إلى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وذلك خلال شهر أكتوبر القادم، خاصة بعد تحديد أولى البلديات التي ستجرى بها الانتخابات، مؤكدا أن الاستحقاقات الوطنية على رأسها الانتخابات البلدية، لابد أن تتم في الموعد المحدد، وأن يتم التغيير على جميع الأصعدة بالطرق سلمية.

من جهته، أكد رئيس اللجنة المركزية جمال عبد الشفيع، جاهزية اللجنة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وأن اللجان الفرعية في البلديات المستهدفة قد تم تشكيلها، وستشهد المرحلة الحالية حملة توعية ودعائية بحلول شهر أكتوبر، وسيتم الإعلان رسميًا عن فتح باب تسجيل الناخبين وإجراء الانتخابات، وفق خطة احترازية ووقائية.