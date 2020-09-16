محافظ بورسعيد يلتقى مسؤولي بنك الإسكان والتعمير لمتابعة مستجدات مشروع إسكان الجوهرة

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مسؤولي بنك الإسكان والتعمير، لمناقشة جميع المستجدات حول مشروع إسكان الجوهرة بحى الزهور.

جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عامر المستشار الفنى للمحافظة، ومديرية الإسكان.

واستمع محافظ بورسعيد خلال اللقاء لآخر تطورات الموقف التنفيذى بمشروع إسكان الجوهرة، والمدة الزمنية المحددة للانتهاء من كافة الأعمال، مؤكدًا أهمية مشروع الجوهرة وتوفير جميع الدعم لبنك الإسكان والتعمير في جميع المشروعات السكنية القائم بها.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع، برفع كفاءة منطقة الجوهرة على أعلى مستوى، والاهتمام بالمسطحات الخضراء وتنميتها، وإعادة الشىء لأصله فور الانتهاء من الأعمال الجارية بمشروع الجوهرة، هذا بالإضافة لطلاء واجهات جميع المساكن بالجوهرة بلون واحد، ورفع كفاءة الحدائق بالمنطقة، في إطار الاهتمام بالشكل الحضارى والجمالي للمحافظة.

وطالب اللواء عادل الغضبان، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وبنك الإسكان والتعمير لسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.