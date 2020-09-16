الكرملين: الرئيس البيلاروسي لا يحتاج لأي ضمانات أمنية في بلده

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إننا نجدد اعترافنا بفوز الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بالانتخابات الأخيرة التي عقدت في أغسطس الماضي، مشددة على أنه لا يحتاج إلى أي ضمانات أمنية داخل بلاده.

جاء ذلك في تصريح له اليوم الأربعاء؛ تعليقًا على إعلان زعيمة المعارضة البيلاروسية "سفيتلانا تيخانوفسكايا" منافسة "لوكاشينكو" في الانتخابات، واستعداد المعارضة لتقديم ضمانات أمنية إلى الرئيس إذا وافق على التخلي عن الحكم سلميًا، وذلك حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية.

وأضاف بيسكوف: "ليس بودنا الرد بأي شكل من الأشكال على ذلك، ولكن استطيع فقط التكرار مرة أخرى أن لوكاشينكو رئيس منتخب لبيلاروسيا، ولا أعتقد أنه في حاجة إلى أن ضمانات أمنية في بلده"، مؤكدًا أن هذه المسألة تمثل في كل ما تبقى شأنًا داخليًا لبيلاروسيا.

ويأتي ذلك في وقت تمر فيه بيلاروسيا بموجة اضطرابات اجتماعية، بما فيها مظاهرات احتجاجية واسعة النطاق، على خلفية الإعلان عن تحقيق "لوكاشينكو" -الذي يقود البلاد منذ عام 1994- فوزًا ساحقًا في الانتخابات ورفض المعارضة الاعتراف بنتائج التصويت.