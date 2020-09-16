بنك دبي الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع بنك لئومي الإسرائيلي

وقع بنك الإمارات دبي الوطني، مذكرة تفاهم مع "بنك لئومي" الإسرائيلي، الذي يستحوذ على حصة 30% تقريبًا من نظام إسرائيل المصرفي.

وتُعد هذه الاتفاقية هي الثانية التي يوقعها بنك الإمارات دبي الوطني مع بنك إسرائيلي، في أعقاب بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل، حيث وقع يوم الاثنين الماضي اتفاقية مع بنك "هبوعليم" أحد أكبر البنوك في إسرائيل.

ويُعد بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في دبي من حيث الأصول، ويشغل امتيازات تجارية كبيرة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات والسعودية ومصر والهند وتركيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين، ولديه مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا.

وقال هشام عبد الله القاسم، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في بيان، "مع توقيع هذه الاتفاقية مع بنك بحجم وثقل لئومي، نتطلع لاستكشاف آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، حيث تمهّد هذه الاتفاقية لتعزيز العلاقات المصرفية بين الجانبين بما يعود بالمنفعة على علامتنا التجارية وعملائنا واقتصاد الإمارات، وذلك من خلال فرص جديدة للأعمال والتجارة".

من جهته، قال سامر يحيى، رئيس مجلس إدارة بنك لئومي، "نهنئ الحكومة الإسرائيلية على إنجازها المتميز بتوطيد علاقاتنا مع الإمارات، وقد جاء التوقيت المثالي للبدء بالخطوات العملية وفتح القنوات الاقتصادية التي ستضمن تحقيق إمكانات التعاون الكبيرة بين البلدين، ويسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني، والتي من شأنها إرساء الأسس التي سيقوم عليها التعاون المستقبلي واسع النطاق بين قطاعات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل".