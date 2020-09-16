كوشنر: توصلنا إلى سبيل من أجل محاولة فك عقدة الشرق الأوسط

قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، إن «المملكة العربية السعودية كان لديها رؤية وكذلك الرئيس ترامب حين استضافته السعودية في الزيارة الأولى عندنا التقى 54 بلدًا عربيًا ومسلمًا، لمناقشة مشكلة استمرت طويلًا في الشرق الأوسط، وهي الإرهاب الذي نخشاه ونخشى من يسيئ للدين الإسلامي».

وأضاف «كوشنر» خلال حواره لفضائية «العربية الحدث»، مساء الثلاثاء، أن ترامب وجد أن الشرق الأوسط بحاجة لأفكار جديدة، قائلا إن الرئيس الأمريكي استمع لشركاء كثيرين في المنطقة وعزز العلاقات مع السعودية وقطر والإمارات والبحرين وإسرائيل، متابعًا: «ومن أجل ذلك توصلنا إلى سبيل من أجل محاولة فك عقدة الشرق الأوسط».

وأوضح أن داعش كان يسيطر على مساحة تعادل ولاية أوهايو، حيث زعزع استقرار سوريا واليمن، فضلًا عن زعزعة إيران لاستقرار المنطقة.

ووقعت، مساء اليوم الثلاثاء، اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكلا من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بينما مثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.