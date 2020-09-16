وزير قطاع الأعمال يبحث مع اتحاد المستثمرين فرص التعاون وسبل زيادة الصادرات

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، لبحث فرص التعاون المشترك وسبل زيادة الصادرات المصرية، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

واستعرض الوزير عددًا من الإجراءات الإصلاحية الإدارية والتشريعية التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، ومن بينها تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام (203 لسنة 1991)، والتي صدرت مؤخرًا بالقانون رقم (185 لسنة 2020)، والتي تستهدف زيادة مستويات الحكومة والإفصاح بالشركات، والسعي نحو تماثل قواعد الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159 لسنة 1981)، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، ووضع قواعد جديدة لتشكيل مجالس إدارة الشركات القابضة والتابعة.

وأشار إلى برنامج الوزارة للتحول الرقمي في 63 شركة ما بين قابضة وتابعة بهدف ميكنة وتحسين وتوحيد نظم العمل، من خلال نظام تخيطط وإدارة موارد المؤسسات (ERP)، وذلك في 6 محاور رئيسية هي: المالية، الإنتاج، المبيعات، المخازن، المشتريات، الموارد البشرية.

وذلك بالإضافة إلى تشكيل وحدات للتسويق المركزي بكل شركة قابضة، وتقييم إدارات الشركات من خلال استشاريين متخصيين، وتطوير دليل الحسابات بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي بدأ العمل به في أول يوليو 2020، كذلك الجهود الجارية لتطوير لوائح العمل بالشركات.