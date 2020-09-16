عضو بمجلس السيادة السوداني يؤكد للإمام الأكبر تقدير بلاده الشديد لمؤسسة الأزهر

أعرب عضو مجلس السيادة السودان الدكتور صديق تاور، عن تقدير السودان الشديد لمؤسسة الأزهر، مؤكدا المكانة الكبيرة التي يحظى بها الأزهر في قلب كل سوداني.

وقال القائم بالأعمال المصري في السودان السفير نادر زكي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الخرطوم، إن الدكتور صديق تاور، حرص على الاتصال بشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لدى تسلمه شحنة من مواد الإغاثة مُقدمة من الأزهر، وصلت اليوم إلى مطار الخرطوم، برفقة نائب رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمود صديق.

وأوضح السفير نادر زكي أن الدكتور صديق تاور أعرب عن امتنانه الشديد لمساهمة الأزهر في الجسر الجوي المصري إلى السودان، الذي تم تسييره بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن تاور وجه الدعوة إلى الإمام الأكبر لزيارة السودان في أقرب فرصة مناسبة.

وأضاف السفير نادر زكي أن شيخ الأزهر أكد من جانبه، لعضو مجلس السيادة، أن مصر تقف دائما إلى جانب السودان، وتمنى السلامة لشعبه وتجاوز محنة الفيضانات والسيول، مؤكدا أن هذه الشحنة لن تكون آخر ما يرد إلى السودان من الأزهر الشريف.