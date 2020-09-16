إيران: تسجيل 2981 إصابة جديدة و179 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2981 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و179 حالة وفاة جراء الإصابة به خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تشهد البلاد تزايدًا جديدًا في أعداد الحالات ينذر بموجة ثالثة من الوباء.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريحها الصحفي اليومي حسبما نقلته وكالة (إرنا) الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء - : "إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ حتى ظهر اليوم 410 آلاف و334 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة بالمرض 23 ألفًا و632 حالة"، مشيرة إلى أن 13 محافظة من بينها طهران هي حاليًا في الوضعية الحمراء من حيث انتشار فيروس كورونا.

وكان نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي قد أعلن أمس الثلاثاء، ارتفاع مطرد للإصابات وحذر من عودة الوباء بشكل أشد بسبب استمرار السفر والأشخاص الذين لا يلتزمون بالبروتوكولات الصحية.

كما وصف رئيس مقر مكافحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الإيرانية طهران علي رضا زالي - في وقت سابق - الوضع في العاصمة بالخطير للغاية، وقال - في تصريح للتلفزيون الإيراني - : "إن طهران ستكون على وشك الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا المستجد".