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تنظم إدارة الإنتاج المتميز بالهيئة الوطنية للإعلام، أول مهرجان لأفلام الإنتاج التميز في فصر ثقافة السينما بجارن سيتي، وذلك في الفترة من ٧ إلى ١٣ أكتوبر المقبل.

المهرجان يقام تحت إشراف المخرج عادل عبساوي رئيس الإدارة المركزية للإنتاج المتميز، ويأتي في إطار تعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويتضمن عرض مجموعة أفلام وثائقية وروائية قصيرة بواقع فيلمين يوميا مع تنظيم ندوات للأفلام المشاركة وفتح حوار حولها يشارك فيه صناع الأفلام والنقاد والسينمائيين والجمهور من عشاق الفن السابع.