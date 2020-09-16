 الصين تنفي ما تردد حول علاقتها بمؤامرة مزعومة للتأثير على سياسي أسترالي - بوابة الشروق
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 3:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الصين تنفي ما تردد حول علاقتها بمؤامرة مزعومة للتأثير على سياسي أسترالي

علم الصين
علم الصين
بكين - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 3:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 3:32 م

نفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، صحة ما تردد حول علاقتها بمؤامرة مزعومة للتأثير على سياسي أسترالي، مؤكدة أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم تعليقا على ورود اسم الصين في تحقيقات أسترالية بشأن مؤامرة مزعومة للتأثير على سياسي أسترالي- "إن بعض الكيانات في أستراليا تنشر شائعات حول الصين، وهذا لا يساعد على تنمية العلاقات الثنائية، كما أن الصين تلتزم دائما بالقانون الدولي والمباديء الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية أثناء ممارستها لواجباتها في أستراليا".

وأضاف أن الاتهامات (الأسترالية) بأن القنصلية العامة (الصينية في سيدني) ومسؤوليها يقومون بأنشطة تسلل (تدخل في شؤون أستراليا) لا أساس لها على الإطلاق وليست سوى افتراءات خبيثة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك