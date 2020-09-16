محتجون في نيوزيلندا يتصدون لإزالة أشجار عمرها 100 عام

أوقف متظاهرون في نيوزيلندا اليوم الأربعاء إزالة مجموعة من الأشجار المحلية عمرها 100 عام، عقب احتجاجات شديدة حيث قام أحد المتظاهرين بربط نفسه بحفّار.

وبدأت إزالة الأشجار في أوكلاند في يوليو، ولأكثر من 70 يوما، احتل أعضاء مجموعة تسمى "سيف كانال رود نيتيف تريز" المنطقة في محاولة لإنقاذ الأشجار المتبقية.

وتدعو المجموعة إلى ضرورة توفير الحماية للأشجار البالغ عمرها 100 عام من قبل السلطات المحلية.

ووصل نحو 200 شخص من السكان المحليين وأنصارهم إلى الموقع فجر اليوم الأربعاء لوقف المقاولين من مباشرة مهام إزالة الأشجار، حسبما قال متظاهر يدعى ستيف أبل.

وقال أبل إن 10 متسلقين جلسوا على الأشجار، بينما علق أشخاص آخرون أنفسهم على أشجار مقطوعة أو برميلين وزنهما نصف طن.

وأضاف أن المقاولين بعد ذلك ألغوا عمل اليوم ، لكن بعض المؤيدين والمتسلقين ظلوا في الموقع تحسبا لعودتهم.