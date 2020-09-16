أوكرانيا تسجل 2958 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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سجلت أوكرانيا 2958 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 162 ألفا و660 حالة.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا -وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء- بأن البلاد سجلت 76 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 3340 شخصا.

ووفقا للبيانات فإن هناك 1514 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 72 ألفا و324 حالة.

وشهدت منطقة ترنوبل أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي إذ سجلت 380 تليها العاصمة كييف بـ356 ومنطقة أوديسا بـ284 حالة ثم منطقة خاركيف بـ272.