أمريكا تفتح تحقيقا جنائيا بشأن كتاب مستشار ترامب السابق

يخضع جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، لتحقيق بشأن احتمال كشفه عن معلومات سرية في كتابه المعنون "من قاعة الحدث: مذكرات من البيت الأبيض"، الذي نشره في يونيو الماضي.

وأصدرت هيئة محلفين، شكلتها وزارة العدل الأمريكية، طلبات استدعاء رسمي إلى شركة "سايمون أند شاستر" للنشر التي تمثل جون بولتون، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

وقال محامي بولتون، تشارلز جيه كوبر، إن موكله يرفض بشدة أي ادعاء بأنه تصرف بشكل غير لائق، ناهيك عن ارتكاب أي فعل جنائي، فيما يتعلق بنشر كتابه، وسيتعاون بشكل كامل، كما فعل طوال الوقت، مع أي تحقيق رسمي حول سلوكه.

وسبق أن قال الرئيس ترامب قبل أيام قليلة من موعد النشر، إن الكتاب مؤلف من أكاذيب وقصص مزيفة، ووصف عبارات نسبها بولتون إليه بأنها "محض خيال".

وكشف الكتاب عن ارتكاب ترامب أخطاء فادحة منها أنه طلب صراحة من الرئيس الصيني شي جين بينج المساعدة في انتخابه لفترة رئاسية ثانية.

وقال "بولتون" أيضًا إن الرئيس الأمريكي عبر عن استعداده لوقف تحقيقات جنائية وإسداء "معروف شخصي لمستبدين يحبهم"، مشيرًا تحديدًا لواقعة تتعلق بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي طلب تدخل ترامب في عام 2018 فيما يتعلق بتحقيق أمريكي ضد بنك خلق التركي.

وصور الكتب ترامب رئيسًا يسخر منه كبار مستشاريه، ويعرض نفسه لاتهامات بعدم الأهلية، أشد بكثير من تلك التي دفعت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون للسعي لمساءلته العام الماضي، والتي لم تفض إلى عزل ترامب.

كما نسب الكتاب أيضًا للرئيس الأمريكي قوله خلال اجتماع انعقد في نيوجيرسي في صيف 2019، إن الصحفيين يجب إيداعهم السجون حتى يكشفوا عن مصادرهم، مضيفًا "هؤلاء يجب إعدامهم، إنهم حثالة"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.