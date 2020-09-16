أعلنت وزارة الداخلية، إطلاق عدد من الخدمات المرورية للمواطنين عن طريق الموقع الإلكتروني بوابة مرور مصر لمختلف طالبيها والسداد إلكترونيًا للمبالغ المستحقة عن تلك الخدمات بطرق ووسائل مختلفة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يستطيعون الحصول على الخدمات المرورية دون عناء الانتقال لوحدات المرور.

وتشمل المرحلة الأولى من الخدمات، تجديد رخص تسيير المركبات الملاكى حتى 2030 سي سي، وإصدار بدل فاقد، تالف لرخصة تسيير مركبة ملاكى، وإصدار بدل فاقد، تالف لرخصة قيادة مركبة.

كما تشمل خدمة الاستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير التى يستخدمها المواطن لدى شراء مركبة، ويتم تقديم تلك الخدمات من خلال بوابة "مرور مصر" التابعة لوزارة الداخلية؛ حيثُ يتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن تلك الخدمات عبر البوابة باستخدام كافة أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية سواء (ائتمانية - مسبوقة الدفع - كروت الخصم المباشر) ويتيح الدفع الإلكترونى العديد من المميزات وهي:

- إتاحة دفع رسوم الخدمات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع بما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات المرورية دون الانتقال لوحدات المرور لسداد الرسوم.

- سداد المبالغ المطلوبة فقط والرجوع إلى ما تم سداده من معاملات سابقة إلكترونياً.

- الإعفاء من الرسوم الإضافية التي تبلغ 5% على السداد النقدى للخدمات الحكومية والمفروضة بقرار وزير المالية بما يحقق ميزة مالية للمواطنين.

- إمكانية مراجعة مدفوعات تلك الخدمات عن طريق البنك المصدر لبطاقة الدفع.

- وفي حالات وجوب التوجه إلى وحدة التراخيص كالحالات التى تتطلب فحص فني، فإن السداد الإلكترونى يساعد فى اختصار الإجراءات داخل الوحدة، وبالتالى اختصار زمن أداء الخدمة وتقليل عدد مرات التواجد بوحدات المرور، بما يعزز الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين.

- إمكانية تجديد رخص تسيير المركبات عن طريق قنوات فوري للسداد الإلكتروني.