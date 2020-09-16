الحكومة الألمانية توافق على إصلاح إعانات الوالدين

وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على إصلاح الإعانات المالية للوالدين.

وتتعلق التعديلات بالآباء والأمهات الذين لديهم أطفال حديثي الولادة ويريدون العمل بدوام جزئي خلال فترة تلقيهم الإعانات المخصصة لهم.

كما تنص التعديلات على وضع حدود جديدة للدخل التي إذا تم تخطيها لن يحق للآباء الحصول على إعانات من الدولة.

وقرر المجلس أن الآباء والأمهات الذين يتخطى دخلهم المشترك 300 ألف يورو، بدلا من 500 ألف يورو في السابق، لن يحصلوا على إعانات في المستقبل.

وشملت التعديلات أيضا أنه إذا ولد الطفل قبل ستة أسابيع من تاريخ الميلاد المحسوب أو قبل ذلك، يجب أن يحصل الوالدان على شهر إضافي من علاوة الوالدين في المستقبل.

ويهدف ما يسمى بشهر الأطفال المبتسرين إلى منح آبائهم مزيدا من الوقت "للتعامل بشكل أفضل مع تأخر النمو المحتمل لدى أطفالهم"، كما ورد في مشروع القانون الأصلي، الذي تم الإعلان عنه في فبراير الماضي.

ومن المنتظر أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في العام المقبل، ولكن لا يزال يتعين تمريرها من قبل البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات).

وتُدفع علاوة الوالدين للأباء والأمهات إذا كانوا لا يعملون أو يعملون قليلا بعد ولادة الطفل.

وتدعم الدولة ذلك بحد أدنى 300 يورو وحد أقصى 1800 يورو شهريا - اعتمادًا على صافي الدخل قبل ولادة الطفل. ويتم دفع علاوة الوالدين لمدة أقصاها 14 شهرا إذا شارك كلاهما في الرعاية. ويمكن أيضا تمديد الدفع لفترة أطول على أن تصبح المدفوعات الشهرية أقل.