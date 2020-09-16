الصين ومنغوليا تتعهدان بدفع التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، ونظيره المنغولي "نيامتسيرين إنختايفان"، أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة وباء "كوفيد-19"، ومواصلة دفع العلاقات بين البلدين.

وقال وانج -في تصريحات خلال اجتماعه مع إنختايفان في منغوليا وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم- إن الصين ومنغوليا بعد تفشي فيروس كورونا الجديد ساعدتا بعضهما وتغلبتا معا على الصعوبات، مشيرا إلى استعداد الصين للعمل مع منغوليا لتنفيذ التوافق الذي توصل إليه قادة البلدين ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين إلى مستوى جديد.

وأضاف أن الجانبين توصلا إلى توافق في الآراء بشأن تكثيف التعاون، واتفقا على تسريع مواءمة البناء المشترك للحزام والطريق ومبادرة تطوير طريق البراري في منغوليا، والعمل بنشاط على تعزيز محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات الطاقة الكهرومائية وتحويل مدن الصفيح وغيرها من المشاريع الكبرى المتفق عليها وقيد التفاوض، وتوسيع استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والفحم من منغوليا، ومواصلة تعزيز التعاون بين الموانئ والمناطق الاقتصادية عبر الحدود.

وتابع وانج أنه يتعين على الجانبين مواصلة تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتوطيد الأساس السياسي للعلاقات الثنائية، لا سيما احترام سيادتهما الوطنية ووحدة أراضيهما، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما الآخر.

وأكد أن الصين ومنغوليا دولتان ناميتان وتشتركان في مصالح مشتركة واسعة في الشؤون الدولية والإقليمية، ويتعين على الجانبين تعزيز دعمهما وتعاونهما في الأمم المتحدة والأطر الأخرى متعددة الأطراف، وإرسال إشارة إيجابية مشتركة تعارض الأحادية وتدعم التعددية وتعارض الانقسام والمواجهة وتدعم التعاون المربح للجميع.

من جانبه، قال وزير الخارجية المنغولي "نيامتسيرين إنختايفان" إن منغوليا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الصين وتضع التعاون مع الصين كأولوية في سياستها الخارجية، وإنه منذ تفشي الوباء، حافظ البلدان على اتصالات وثيقة رفيعة المستوى، فيما كانت الثقة السياسية المتبادلة قوية، وتم تعميق التعاون متبادل المنفع بشكل مستمر.

وأضاف إنختايفان أن البوابة الخضراء التي أنشئت لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين منغوليا والصين وسط تفشي كوفيد-19 لعبت دورا مهما في استئناف وتوسيع التجارة بين البلدين، مشيرا إلى استعداد بلاده لتعميق التعاون مع الصين في مجالات تشمل الثقافة والتعليم والصحة والابتكار، وتكثيف الاتصال والتنسيق ضمن الأطر متعددة الأطراف، لتحقيق المزيد من النتائج المفيدة والمربحة للجانبين.

وعقب المحادثات، وقع وزيرا الخارجية على الاتفاقية المعدلة بشأن الموانيء الحدودية بين الصين ومنغوليا ونظام إدارتها، وخطة التعاون السنوية لوزارتي الخارجية الصينية والمنغولية إضافة إلى وثائق أخرى.