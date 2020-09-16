هيت يفوز على سيلتيكس بالمباراة الأولى في نهائي الشرق بدوري السلة الأمريكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أحرز جيمي باتلر تصويبة الانتصار قبل 12 ثانية على نهاية الوقت الإضافي ليقود ميامي هيت للفوز 117-114 على بوسطن سيلتيكس في المباراة الأولى بنهائي القسم الشرقي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الأربعاء.

واحتسبت مخالفة لصالح باتلر وسجل من الرميتين الحرتين ليمنح هيت التقدم 116-114. وتصدى بام أديبايو لمحاولة جيسون تيتوم لمعادلة النتيجة قبل 3.7 ثانية على النهاية، وبعد أن سجل أديبايو رمية واحدة من رميتين حرتين، أهدر تيتوم تصويبة ثلاثية لتنتهي المباراة.

وتصدر جوران دراجيتش لاعبي هيت وسجل 29 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة، وأضاف جاي كرودر 22 نقطة من بينها خمس تصويبات ثلاثية، وسجل باتلر 20 نقطة لصالح هيت الذي حقق فوزه التاسع في عشر مباريات بالأدوار الإقصائية.

وأحرز أديبايو 18 نقطة ومرر تسع كرات حاسمة.

وسجل تيتوم 30 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة لصالح سيلتيكس، وأضاف ماركوس سمارت 26 نقطة وكيمبا ووكر 19 نقطة.

وتقام المباراة الثانية في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات يوم الخميس.