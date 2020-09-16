 الشرطة التركية تلقي القبض على أكثر من مئة مشتبه بهم لصلتهم بالمحاولة الانقلابية الفاشلة - بوابة الشروق
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 2:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الشرطة التركية تلقي القبض على أكثر من مئة مشتبه بهم لصلتهم بالمحاولة الانقلابية الفاشلة

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 1:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 1:54 م

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء، بأن الشرطة ألقت القبض على 106 أشخاص، معظمهم عسكريون في الخدمة، بشبهة دعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه السلطات بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016.

وأوضح التقرير، أن مكتب الادعاء في إسطنبول أصدر مذكرات توقيف لـ132 مشتبها به، بينهم 82 عسكريا في الخدمة، مضيفا أن الباقين إما عسكريون متقاعدون أو مفصولون من القوات المسلحة.

ونفذت الشرطة مداهمات في 34 من ولايات البلاد الـ81.

وتتهم الحكومة التركية جولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016. كما تقول أنقرة إن جولن يقود حركة للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش. وتصنف أنقرة حركة جولن على أنها منظمة إرهابية.

وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.

ومنذ المحاولة الانقلابية جرى اعتقال أو فصل عشرات الآلاف من العسكريين وموظفي الخدمة العامة من أعمالهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك