باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 303 آلاف و89 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 303 آلاف و89 حالة، وذلك عقب تسجيل 665 حالة إصابة جديدة، وفقا لما أعلنه المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستاني

وقال المركز -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد ارتفعت إلى 6393 حالة، وذلك عقب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.