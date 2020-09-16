وزير دفاع موزمبيق: الجيش ليس مسؤولا عن فيديو القتل الوحشي لامرأة

قال وزير دفاع موزمبيق جايمي نيتو اليوم الأربعاء إن مقطع الفيديو الذي يظهر فيه جنود وهم يقتلون امرأة عارية مزيف، رغم إعلان منظمة العفو الدولية إنه يشبه انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الجيش.



ويظهر مقطع الفيديو رجالا في زي عسكري، يضربون امرأة عارية، ويتهمونها بالتورط مع جماعة إسلامية متشددة، ثم يعدمونها. وقالت الحكومة في البداية إنها ستحقق في الأمر، لكن وزير الدفاع يقول الآن إن اللقطات مزيفة وغير حقيقية.



وأكد نيتو في تصريحاته التي بثتها الإذاعة المحلية، إن الرجال الذين ظهروا في الفيديو "ليسوا /من قوات الدفاع المسلحة الموزمبيقية/".



وأضاف أنه سيتم كشف النقاب عن الأشخاص الذين صنعوا الفيديو، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.



وكانت منظمة العفو الدولية قالت في بيان أمس الثلاثاء إن "الحادث يتفق مع النتائج الأخيرة التي توصلت إليها المنظمة بشأن الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان" في إقليم كابو ديلجادو بشمال البلاد.