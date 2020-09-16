أهم مخبر سري يتغيب عن الشهادة في محاكمة أبو ولاء زعيم داعش في ألمانيا

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لم يتمكن القضاء الألماني اليوم الأربعاء من الاستماع إلى شهادة أهم مخبر سري سابق للشرطة الألمانية في الأوساط الإسلامية في قضية العراقي "أبو ولاء"، زعيم تنظيم داعش في ألمانيا.

ولم يحضر "مراد جيم"، كبير المخبرين لدى شرطة ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية على مدار سنوات، إلى قاعة المحكمة العليا في مدينة تسيله اليوم.

وبحسب متحدث باسم المحكمة، يبدو أن دعوة الحضور لم تصل إلى الشاهد.

وعلى أية حال، لم يكن هناك تصريح من الشرطة لإدلاء الشاهد الثمين بشاهدته.

يشار إلى أن المخبر، الذي تدين معلوماته المتهمين في قضية "أبو ولاء"، كان مكلفا بمراقبة الداعية الذي يعتبره المحققون في ألمانيا بأنه مسؤول داعش في ألمانيا.

ويُعْتَقَد أن هذا المخبر كان حذر الشرطة في شمال الراين ويستفاليا مبكرا من التونسي الراحل أنيس العمري منفذ هجوم الدهس الإرهابي ببرلين في عام 2016 والذي تسبب في مقتل 12 شخصا.

وكان من المفترض أن يتم الاستماع إلى أقوال المخبر في محكمة تسيله بناء على رغبة الدفاع.

وكانت المعلومات التي جمعها "مراد" في محيط "أبو ولاء" وصلت إلى المحكمة عن طريق مكتب مكافحة الجريمة في ولاية شمال الراين ويستفاليا.

ويواجه "أبو ولاء" وثلاثة أشخاص آخرين، اتهامات بنشر التطرف الإسلامي بين شباب ولاسيما في منطقة الرور ومحيط هيلدسهايم، وإرسالهم إلى مناطق الحروب التابعة للتنظيم، كما يواجهون اتهاما بدعم وعضوية التنظيم.

وكان هناك متهم خامس في القضية، أدلى باعتراف، وحُكِمَ عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر في أبريل الماضي.