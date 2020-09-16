هولندا ترحب باتفاقيتي إعلان وتأييد السلام بين البحرين والإمارات واسرائيل

رحبت مملكة هولندا بتوقيع كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل على إعلان واتفاقية السلام في البيت الأبيض.

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك على حسابه على «تويتر»، نقلًا عن وكالة أنباء البحرين، مساء الأربعاء، إن «هولندا تهنئ إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على تفاهماتهم التاريخية في البيت الأبيض».

وأضاف: «نتطلع إلى العمل معكم على تحسين العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، وإلى السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من خلال حل الدولتين».

ووقعت، مساء أمس الثلاثاء، اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكلا من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بينما مثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.