الحكومة الألمانية تقر المزيد من التسهيلات لإعانات الدوام الجزئي

وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على مزيد من التسهيلات أمام الشركات التي ترغب في نقل موظفيها إلى نظام العمل بدوام جزئي بسبب أزمة جائحة كورونا.

وأقر المجلس قانون تأمين العمالة ومراسيم أخرى لوزير العمل الألماني هوبرتوس هايل.

ومن المقرر تمديد فترة الحصول على إعانات العمل بدوام جزئي من الدولة لمدة 24 شهرا حتى نهاية عام 2021. وسينطبق هذا التمديد على كافة الشركات التي ستقرر إحالة عامليها للعمل بدوام جزئي حتى 31 ديسمبر المقبل.

يُذكر أن الائتلاف الحاكم، المكون من التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتفقا على هذا التمديد خلال اجتماع للجنة الائتلاف في نهاية أغسطس الماضي.