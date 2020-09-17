 مرتضى: كارتيرون هرب ولم يدفع الشرط الجزائي.. و«الزمالك مش مركز شباب» - بوابة الشروق
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مرتضى: كارتيرون هرب ولم يدفع الشرط الجزائي.. و«الزمالك مش مركز شباب»

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 11:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 11:47 م

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون لم يدفع قيمة الشرط الجزائي، مشيرا إلى أن ما حدث قرصنة.

وغادر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أمس الثلاثاء، وفسخ عقده مع الأبيض، وتولى تدريب التعاون السعودي.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية:«هل ما حدث يرضى وزير الرياضة السعودي؟ .. (الزمالك مش مركز شباب هذا نادي له جمهور بالملايين)».

وأضاف:« ما حدث هروب ، والزمالك لن يقف على مدرب أو لاعب، وكارتيرون لم يدفع الشرط الجزائي، وهذه قرصنة من نادي التعاون».

وأكمل:«(مقدرتش اكفته في المطار وامنعه)، ولكن كيف أن يعمل هذا الكاذب في السعودية».

وأتم:«ما حدث ليس له علاقة بالرياضة ولا بالاحتراف هذه قرصنة».


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