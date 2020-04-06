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أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 0.8% خلال 24 ساعة

علم أمريكا
علم أمريكا
د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 3:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 3:25 م

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.8% خلال 24 ساعة حتى الساعة 07:08 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت نيويورك، ليترفع إجمالي حالات الإصابة إلى 6.61 مليون حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية على مدار أسبوع ماضي، والذي كان 0.6%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الإصابات المؤكدة في كل ولاية حتى الآن، وهو 768 ألفا و763 حالة، بزيادة 0.4% خلال 24 ساعة أيضا.

أما ولاية ألاباما فقد سجلت زيادة بلغت 10% في عدد حالات الإصابة منذ الوقت نفسه أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي حالات الإصابة بها إلى 153 ألفا و551 حالة.

كما شهدت ولاية ألاباما أكبر حصيلة من الوفيات في اليوم نفسه، حيث توفي 166 شخصا بها بسبب فيروس كورونا.

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