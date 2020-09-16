الأرجنتين تفرض قيودا على بيع الدولار إلى كبار المصدرين

قرر البنك المركزي الأرجنتيني، إلزام البنوك التجارية بالحصول على موافقة مسبقة منه قبل بيع أي مبالغ بالدولار الأمريكي إلى العملاء من فئة "شركات التصدير الكبرى".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير لشركة الاستشارات المالية ألبيردي بارتنرز الموجود مقرها في بوينس أيرس القول إنه مع تراجع ودائع الدولار لدى البنوك "اختار البنك المركزي من يجب حمايته من التعرض لأزمة ائتمان".

وأضافت الشركة أن البنك المركزي أعطى الأولية لتوفير الاحتياجات المالية بالدولار للشركات الصغيرة والمتوسطة لأنه يعتقد أن شركات التصدير الكبرى تستطيع تدبير احتياجاتها من العملة الأجنبية من الأسواق الخارجية بعد نجاح الحكومة الأرجنتينية في التوصل إلى اتفاق لإعادة جدولة ديونها الخارجية.