السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن مبادرة مستقبلنا رقمي

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن مبادرة «مستقبلنا رقمي»، والذي أعدته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتضمن الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه ضمن فعاليات افتتاح «السيسي» لعدد من المنشآت التعليمية الجديدة، اليوم الأربعاء، أهداف المبادرة، والمتمثلة في تدريب 100 ألف شاب مصري أون لاين على مهارات العمل الحر.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من المنشآت التعليمية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.