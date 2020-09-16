الفاو: عقد الدورة 35 لمؤتمر المنظمة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا

قررت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" عقد مؤتمرها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا في دورته 35 افتراضيًا، يومي 21 و22 سبتمبر الجاري تحت عنوان: "إحداث التحول في نظم الأغذية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وكان من المقرر عقد الدورة 35 للمؤتمر في سلطنة عمان في شهر فبراير الماضي، إلا أنه تم تأجيله قبلها بيومين، بسبب تطورات انتشار فيروس كورونا، وتستضيف السلطنة المؤتمر الذي يعقد افتراضيا ايضا.

وقال بيان من مكتب "الفاو" في مصر، اليوم الأربعاء، إنه أصبح من الضروري تغيير النظم الغذائية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لضمان توفير أنظمة تغذية صحية لسكان المناطق الحضرية المتزايد عددهم بشكل كبير وسط ندرة المياه والتغير المناخي.

ويجب أن يعالج هذا التحول التحديات المتمثلة في ضمان توافر الأغذية، وتسهيل الوصول إليها، وثباتها، واستخدامها بطرق توفر للمنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات الريفية فرصاً لزيادة الدخل والتوظيف وإنتاج الأغذية والإنتاجية، مع ضمان استدامة النظم الإيكولوجية في المنطقة، وتحقيق أهداف التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

وأكد البيان أنه لا يزال استخدام الابتكار والرقمنة محدوداً في هذا المجال، وسيكون لاستخدامهما على نطاق واسع دور قوي وفعال في تعزيز تحويل النظم الغذائية لتحقيق التنمية المستدامة.

وتابع: "ورغم أن الوضع الحالي مستقر في أرجاء المنطقة، إلا أن جائحة كوفيد-19 يمكن أن تؤثر سلباً على عدد من دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا مستقبلاً.

وقد يؤثر الركود الاقتصادي العالمي المتفاقم وطول فترة اضطراب سلاسل الإمداد عالميًا ومحلياً، بشكل كبير على إنتاج وتوافر الغذاء وسهولة الوصول إليه.

وقال، في ضوء ذلك، تعقد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى للعام 2020 تحت شعار "إحداث التحول في نظم الأغذية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وسيلتقي وزراء الزراعة، وممثلو المنظمات الشريكة ووكالات الأمم المتحدة، وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء في هذا المؤتمر لبحث التحديات والأولويات الإقليمية المتعلقة بهذا الموضوع في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

وسيضمن ذلك زيادة فعالية الفاو في المنطقة ويساعد في تحديد أولويات عمل المنظمة لفترة السنتين المقبلتين.