يونايتد إيرلاينز الأمريكية تبدأ رش رذاذ جديد قاتل للفيروسات في مقصورات طائراتها لمكافحة كورونا

بدأت شركة طيران "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية، في رش رذاذ جديد مضاد للميكروبات قادر على الالتصاق بالأسطح في مقصورات طائراتها لقتل الفيروسات والبكتيريا لأيام، في مسعى جديد من جانب شركات الطيران الأمريكية لطمأنة الركاب بشأن أمن الطيران رغم استمرار جائحة كورونا.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن الشركة تقوم برش الرذاذ على أكثر من 30 طائرة أسبوعيا، وتعتزم التوسع في استخدامه ليشمل أسطولها بالكامل بحلول نهاية العام.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، إنها ستستمر في رش مطهرات ذات مدى أقصر على طائراتها "قبل كل مغادرة تقريبا".

ولا تزال الحركة الجوية الأمريكية أقل بنسبة 70% تقريبا عن مستويات العام الماضي، في ظل مكافحة الشركات للتعامل مع تراجع أعداد المسافرين المتخوفين من الفيروس، وإغلاقات الحدود بين الدول، وقيام الشركات بوقف رحلات العمل لموظفيها.