جونسون يتوصل إلى اتفاق مع معارضين من حزبه لتعديل اتفاق بريكست

أجرى رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الأربعاء تعديلا على مشروع قانون مثير للجدل يسعى إلى تجاوز جزء من اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في خطوة من شأنها أن تضمن موافقة البرلمان الإنجليزي على مشروع القانون الأسبوع المقبل.

وأصر جونسون على المضي قدما في مشروع قانون السوق الداخلية رغم تحذيرات المنتقدين، بما في ذلك العديد من النواب من حزبه، المحافظين، من أن إبطال الاتفاقية يمكن أن يمثل انتهاكا للقانون الدولي وأن يقوض الثقة مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين.

إلا أن اثنين من المعارضين البارزين في حزب المحافظين أصدرا اليوم الأربعاء بيانا مشتركا غير عادي مع مكتب رئيس الوزراء، وقالا فيه إن الحكومة وافقت على تقديم تعديل لمشروع القانون عقب "محادثات بناءة".

ويريد جونسون إنشاء "شبكة أمان" قانونية تمنحه سلطة تجاوز بند في اتفاقية الانسحاب من شأنه أن يؤدي إلى فرض قواعد جمركية على أيرلندا الشمالية تختلف عن بقية المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويسعى هذا البند إلى منع وجود قيود مشددة على الحدود بين أيرلندا الشمالية، التي ستغادر الاتحاد الأوروبي كجزء من المملكة المتحدة، وأيرلندا، العضو في الاتحاد.

ويتطلب تعديل الحكومة لقانون السوق الداخلية أن يناقش نواب البرلمان أي خطة لتجاوز بنود أيرلندا الشمالية والتصويت عليها.

وقال البيان المشترك: "سيوفر هذا للمواطنين والشركات اليقين الذي يحتاجون إليه".

وقال إد ميليباند، وزير التجارة في حكومة الظل من حزب العمال المعارض، إن التعديل المقترح: "لا يصلح مشكلة خرق القانون والإضرار بسمعة (بريطانيا) حول العالم".