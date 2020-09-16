 برلين تحذر من السفر إلى فيينا بسببب زيادة إصابات كورونا - بوابة الشروق
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برلين تحذر من السفر إلى فيينا بسببب زيادة إصابات كورونا

برلين - ارشيفية
برلين - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 10:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 10:33 م
أصدرت الحكومة الألمانية تحذيرًا من السفر إلى فيينا، بعد تصنيف العاصمة النمساوية منطقة خطيرة من حيث احتمال الإصابة بفيروس كورونا بها.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، إنه نظرًا لارتفاع عدد الإصابات هناك حاليًا تحذيرات من الرحلات السياحية، غير الضرورية، إلى ولاية فيينا الاتحادية.

وتم إعلان فيينا منطقة خطر في وقت سابق، وتم إدراجها ضمن القائمة التي تحدثها هيئة مكافحة الأمراض الحكومية، معهد روبرت كوخ باستمرار، والتي تم إدراج فيينا فيها باعتبارها المنطقة الخطرة الوحيدة في النمسا.

والمعيار الرئيسي للتصنيف كمنطقة خطرة، هو تسجيل أكثر من 50 إصابة جديدة بين كل 100 ألف نسمة خلال سبعة أيام مضت. 

وعادة ما يأتي تحذير السفر إلى منطقة ما بعد فترة وجيزة من تصنيفها على أنها خطرة.

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